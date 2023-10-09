إنجازات «حياة كريمة» بالفيوم.. إنشاء وتجديد 155 مدرسة في أقل من عامين

تنتشر إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف القطاعات، حيث إنّها لا تعد ولا تحصى، والتي يأتي أبرزها في قطاع التعليم، حيث رسمّت البهجة على وجوه آلاف التلاميذ والطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد تشييد وبناء وإحلال وتجديد عشرات المدارس، لتوفر لهم مستوى تعليم متميز وراقي.

ودخلت 155 مدرسة الخدمة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024 منها ما جرى تشييده كإنشاء كامل، ومنها ما جرى تجديده وصيانته وإعادة تأهيله، وذلك في قرى المرحلة الأولى من المبادرة.

إنجازات المبادرة الرئاسية

كشف الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه جرى الانتهاء من إنشاء 76 مدرسة جديدة، بالإضافة إلى فضلًا عن صيانة وتجديد 79 مدرسة، بإجمالي 155 مدرسة، وذلك في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، موضحًا إنّ إنجازات المبادرة الرئاسية في قطاع التعليم متميزة وغير مسبوقة.

إطسا لها نصيب الأسد

وأشار إلى أنّ مركز إطسا كان له نصيب الأسد من مدارس حياة كريمة، حيث جرى إنشاء 53 مدرسة في مختلف القرى والنجوع بها، بينما جرى إنشاء 23 مدرسة في قرى مركز يوسف الصديق، وانقسمت الـ79 مدرسة الذين خضعوا للصيانة والتأهيل على قرى المركزين، وكان النصيب الأكبر لإطسا أيضًا.

وكشف أنّ أعمال مبادرة حياة كريمة في قطاع التعليم، تضمنت إنشاء مدارس جديدة كاملة، فضلًا عن القيام بأعمال توسعة وتعلية في عددٍ من المدارس الأخرى، وأخيرًا عمل إحلال وتجديد وصيانة في باقي المدارس.

وشدد على أنّ جميع المدارس التي تم الانتهاء منها أصبحت راقية ومتميزة حتى ما خضعت للصيانة فقط وذلك لأنّ الأعمال شملت كافة الجوانب من بنية تحتية، ومرافق، ودورات مياه، ودهانات، وصولًا إلى السبورات والمقاعد، وذلك تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، فيما بدء العمل في عددٍ من المدارس الأخرى ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمركزي طامية والفيوم.