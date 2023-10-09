الكشف على 1411 مواطنا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، قافلة طبية بقرية كوم الرمل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1411 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 8 عيادات تخصصية

تضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية كوم الرمل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات بـ8 عيادات تخصصية، وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 52 تحليلاً بمعمل الدم، و40 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 11 حالة أشعة، واستصدار 3 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 101 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير القوافل الطبية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».