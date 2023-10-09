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«مدبولي»: الرئيس السيسي أطلق مبادرة 100 مليون صحة وأصبحت حديث العالم

كتب:

محمد أيمن سالم
11:02 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى مبادرة 100 مليون صحة، وتابع تنفيذها وأصبحت حديث العالم، وبفضل المبادرة الرئاسية تخلص المصريون من وباء فتاك أصاب الكثير من الأسر المصرية.

ووجّه مدبولي، الشكر للرئيس السيسي على دعمه لوزارة الصحة بجميع وزرائها السابقين منهم الدكتور عادل عدوي والدكتور أحمد عماد والدكتور خالد عبدالغفار، وجميعهم بذلوا قصارى جهدهم لإنجاح المبادرة.

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