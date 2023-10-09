قطار فائق السرعة وأسطول طائرات.. كيف يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم؟

استعدادات على قدم وساق يشهدها المغرب، بعد فوزه بتنظيم كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا، فيما بين المباريات الافتتاحية للمونديال في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، تزامنا مع مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في التاريخ.

كيف يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030؟

«أسطول طائرات»، هكذا كشف عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، في تصريحاته لوكالة «رويترز»، آخر استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2030، مؤكدا أن الشركة ستطرح مناقصة بنهاية العام الجاري لشراء 200 طائرة تسلم خلال 10 سنوات.

مكاسب بالجملة ينتظرها المغرب من استضافة كأس العالم 2030، وهو ما كشفه الخبير الاقتصادي، محمد جدري، الذي أكد في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز عربية»، أن الحدث الرياضي العالمي سيكون له مردود حتى قبل تنظيمه، مشددا على أنه سيسهم في تسريع تجهيز البنية التحتية والنقل بين الطرق والفنادق والمطاعم.

قطار فائق السرعة ومكاسب غير مسبوقة في انتظار المغرب

«قطار فائق السرعة» هكذا كشف «جدري» عن مشروع ضخم مرتقب في المغرب قبل كأس العالم، مؤكدا أن الحدث سيكون له مردودا واسعا على السياحة في ظل متابعة الملايين للعُرس العالمي.

المغرب الذي قدم أداءً غير مسبوق للعرب في مونديال 2022، بعدما حل منتخبه في المركز الرابع بعدما اقتحم المربع الذهبي بين الكبار، سيكون على موعد جديد مع العالمية، ولكن هذه المرة على أرضه ووسط جماهيره.

تحديات كبرى أمام رئيس الاتحاد المغربي

فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، الذي أكد أن الاستثمارات في بلاده ستكون في أفضل حالاتها على خلفية تنظيم المونديال، سيكون أمام تحدٍ آخر ولكن على المستوى الفني بظهور أسود الأطلس بصورة جيدة والوصول لأبعد نقطة في كأس العالم 2030.