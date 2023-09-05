معلومات عن منتخب المغرب للسيدات قبل مواجهة مصر.. «إنجازات مونديالية»

«رياضة احتلها الذكور واتقنتها الإناث».. هكذا حال كرة القدم حاليًا، بعد سنوات من احتلال الرجال لها طولًا وعرضًا، قبل أن تقرر القوة الناعمة فرض سيطرتها على اللعبة الأقوى والأكثر شعبية، ليس فقط بالظهور ولكن بتحقيق الإنجازات، ولعل منتخب المغرب للسيدات خير دليل على ذلك.

سيدات المغرب يصنعن تاريخ العرب بالمونديال

منتخب المغرب للسيدات حقق إنجازات غير مسبوقة في كرة القدم، تحديدًا في كأس العالم للسيدات بنسخته الأخيرة، بعدما وصل إلى دور الـ16 كأول منتخب عربي للسيدات يبلغ هذا الإنجاز، إلى جانب كونه الممثل الأول للعرب في البطولة العالمية.

سيدات المغرب كن في مهمة شاقة بكأس العالم، إذ كن مطالبات بإثبات جدارتهن للوقوف وجهًا لوجه في منافسة بطلات العالم بالمونديال، بعد التأكيد على جودتهن على المستوى الأفريقي، بالوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، كأول منتخب عربي يفعل ذلك أيضًا.

وحمل منتخب المغرب للسيدات راية «الأول» طوال فترة وجوده في كأس العالم للسيدات، باعتباره أصبح أول منتخب عربي يشارك في المونديال، أول من يسجل أهدافًا في البطولة العالمية، إلى جانب الظهور الأول للاعبة محجبة في تاريخ المونديال بالكامل.

بدأ الاهتمام بكرة القدم النسائية في المغرب عام 2009، عندما جرى افتتاح أكاديمية كرة القدم المغربية الجديدة، بهدف تكوين أندية ومنتخبات بمواصفات عالمية، وبالفعل تم ضم الأندية من الرجال والسيدات، للتأهيل في ملاعب مجهزة على مستوى جميع الألعاب، وقررت الأكاديمية حينها رفع قيمة ميزانية أندية السيدات إلى 65 مليون دولار، في محاولة للوصول إلى أفضل نسخة قادرة على المنافسة والذهاب بعيدًا.

منتخب مصر للسيدات سيكون على موعد مع ملاقاة سيدات الأطلس، في لقاء ودي يجمع الفريقين ضمن الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بنسخته المقبلة، على أن يتواجه الفريقان وديًا مرتين، خلال الشهر الجاري، ضمن المعسكر المنعقد لسيدات الفراعنة في الإسكندرية، من أجل الاستعداد للمشاركة في المحافل الدولية المرتقبة.