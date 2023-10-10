محافظة كفر الشيخ تستعد للتصدي للسحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة والري، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ، وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والتصدي للسحابة السوداء.

التصدي لحرق قش الأرز

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، جميع رؤساء المراكز والمدن ومديري عموم المديريات الخدمية والقطاعات المختلفة بالمحافظة بسرعة حصر المعدات والمهمات والعناصر الفنية بكل جهة، مع ضرورة إيضاح كفاءة المُعَدَّة وقدرتها على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات، وتقديم يومية حالة فنية لكل جهة، لإمكانية تفقدها من قِبل اللجان الفنية الهندسية، موجهاً بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية بالمحافظة للمرور والتأكد من توافر عوامل الحماية الكاملة، وتنفيذ خطط الإخلاء، والتأكد من أمن وسلامة المنشآت، وتشكيل فِرق مدربة لمجابهة والحد من إخطار الحرائق، مشدداً على متابعته المستمرة لهذا الملف، موجهًا التنفيذيين بالالتزام بالتوقيتات التي تم تحديدها حتى يتم التعامل مع أي مشكلة قد تظهر أولًا بأول، والتصدي لأعمال حرق قش الأرز من قبل بعض المزارعين وهي لا تذكر.

الجاهزية للأزمات والكوارث

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن أجهزة المحافظة بذلت جهوداً كبيرة في ملف الأزمات والكوارث من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانيكية ، بالإضافة إلى تشكيل لجان مسبقه للمرور على الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه، مقرراً تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور على كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف على مدى جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدى كفاءتها ، بالإضافة إلى مراجعة مراكز الأزمات ومدى جاهزيتها وقدرة العاملين بها على إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يجب الاستفادة من تنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 122، والتي شاركت فيها مجالس المدن والمديريات الخدمية، موجها بعقد دورات تدريبية على اعلى مستوى لكافة العاملين بمراكز الأزمات بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة علي كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة بالوضع الراهن وقت الأزمة .

كما وجه محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، بمراجعة كافة إدارات الأزمات بالوحدات المحلية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وإعداد تجارب محاكاة مع المركز الرئيسي بالمحافظة، مؤكداً أن إدارة أي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق على أسس فنية وعلمية مدروسة ، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسباً لوقوع أي أزمة أو كارثة لا قدر الله، كما وجه محافظ كفر الشيخ، بمواجهة السحابة السوداء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتوعية المواطنين بخطورة حرق قش الأرض، على صحتهم.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، عقدوا اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.