أبناء كفر الشيخ يتوافدون لتحرير تأييدات للرئيس السيسي رغم تقديم أوراق ترشحه 

شهدت مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، توافد المئات من المواطنين، بغرض تحرير تأييدات دعم لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من داخل مقار الشهر العقاري في كفر الشيخ، وبالرغم من تقديم الرئيس السيسي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها أن تجري مع بداية شهر ديسمبر المقبل، إلا أن توافد المواطنين ما زال مستمرا لتحرير توكيلات تأييد ودعم للرئيس حتى اليوم.

المئات من أبناء كفر الشيخ يتوافدون على الشهر العقاري

كما شهدت مكاتب الشهر العقاري اليوم الاثنين، بتوافد المئات من أبناء العائلات الكبرى والشباب من أبناء كفر الشيخ، وذلك تعبيراً منهم عن حبهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي حافظ على مصر من الضياع، ونشر الأمن والأمان في كل ربوع مصر، وعمَّر وبنى المئات من المشروعات القومية الكبرى.

ندعم الرئيس لاستكمال مشروعات التنمية

ويؤكد عبد النبي موسى، أمين حزب إرادة جيل، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن دعم وتأييد الرئيس السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة من عام 2023، يعد طوق نجاة من الكثير من الأمور الحياتية، وكذلك ضمانة قوية للعبور بمصرنا إلى بر الأمان، والأهم من ذلك الأمن والاستقرار الذي ننعم به، علاوة على استكمال مسيرة التنمية للمشروعات الكبرى في شتى ربوع محافظات مصر.