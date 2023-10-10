دير مارجرجس بالأقصر يحتفل بعيد تكريس أول كنيسة بفلسطين نوفمبر المقبل

أعلن دير الشهيد مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت، غربي محافظة الأقصر، عن استقبال الزوار يوميا، خلال فترة احتفالاته بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك في الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر المقبل، من الساعة 6 صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل، مع إلغاء المبيت اليومي بالدير وإلغاء جميع أنواع التخييم داخل وخارج الدير، والسماح بالزيارة اليومية أثناء فترة الاحتفال.

تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين، إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتحديدا دير مارجرجس بجبل الرزيقات في محافظة الأقصر، في 10 نوفمبر المقبل، للاحتفال السنوي للدير.

ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة 6 أيام، على أن تبدأ من يوم 10 نوفمبر حتى 16 من الشهر نفسه.