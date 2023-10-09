معرض مؤقت احتفالا بانتصارات أكتوبر بمتحف الأقصر الأربعاء

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف الأقصر للفن المصري القديم، احتفالاً بانتصارات أكتوبر، سينظم معرضا مؤقتا بعنوان «العسكرية في مصر القديمة»، بداية من بعد غد الأربعاء، حتى 30 أكتوبر الجاري.

ولفت إلى أنه سيعرض خلال المعرض، مجموعة من القطع التي تنتمي للحياة العسكرية قديما وهي مجموعة من السهام، ودرع من الخشب الملون باللون الأحمر والأبيض وخنجر من البرونز وخنجر من الخشب، وعدد 4 قنابل من الفخار، وبقايا من البارود وزمزمية من الجلد، وحزام كان يستخدم لوضع الأسلحة عليه وزخارف عبارة عن 3 دوائر لكل منها زخرفة لزهرة.

الحضارة المصرية القديمة

أضاف قطاع المتاحف في بيان، أنه على هامش افتتاح المعرض، سيلقي الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر يوم 11 أكتوبر الجاري، محاضرة بعنوان «العسكرية المصرية» عبر التاريخ المصري، منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى العصر الحديث.

ذوو الاحتياجات الخاصة

وفي ذات السياق، أقام متحف الأقصر للفن المصري القديم، تحت إشراف القسم التعليمي وقسم التربية المتحفية بالمتحف لذوي الاحتياجات الخاصة، محاضرة بعنوان «السلام لغة العصر» ألقتها مريم حبيب موجه صفوف أولى بإدارة الأقصر التعليمية، تخلل المحاضرة عدة فقرات، وجرى التفاعل من الحضور، وعرفوا السلام من وجهة نظرهم، وعبر الأطفال عن مفهوم السلام من خلال الرسم، كما جرى عمل مسرح للعرائس، لتعزيز معنى السلام للأطفال، وترجمة أغاني عن السلام بلغة الإشارة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة السمعية.