هزة أرضية تضرب غربي تركيا بقوة 3.9 ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، فجر اليوم الثلاثاء، بعمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن هزة أرضية ضربت غرب تركيا، وقعت على مسافة 59 كيلومترا جنوب قره باجلار بمقاطعة إزمير غرب منطقة الأناضول.

وأظهرت بيانات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أيضا، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تركيا على مسافة 21 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة کوش‌ آداسی الواقعة على ساحل بحر إيجة.