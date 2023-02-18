هزة أرضية بقوة  3.5 درجة على مقياس ريختر تضرب غرب تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر غرب تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن المركز وقع على عمق 2 كيلو متر.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 100 كم شمال وشمال الشرقي من «مانيسا» غرب تركيا و 22 كيلو متر جنوب «بالق أسير» جنوب «بحر مرمرة».

من جانبه، قرر رئيس بلدية «إسطنبول الكبرى»، أكرم أوغلو، إطلاق حملة جديدة لهدم وتجديد مباني قديمة يعود تاريخها إلى 1999 أو ما قبله احترازا من زلزال قادم.

نقل جثامين 1590 سوريا عبر معبر «باب الهوى» من تركيا

بدورها، أشارت وسائل إعلام، إلى نقل جثامين 1590 سوريا لقوا مصرعهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر يوم 6 فبراير الجاري إلى بلادهم عبر معبر «باب الهوى» الحدودي بين البلدين.

وفي سوريا، افتتحت «غرفة تجارة حلب» ومجلس المدينة، «سوق طريق الحرير» الذي يضم 250 محلا، كمركز إيواء للعائلات المتضررة من الزلزال، وأشار عضو مجلس المدينة نائل قرنوب، إلى أن إجمالي عدد المتضررين الذين تحتضنهم السوق يبلغ 2000 شخص مقيم.