زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقيس ريختر، مقاطعة سالتا شمال غربي الأرجنتين، على عمق 549 كيلومترا، دون أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا.

وفي بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة زلزال الأرجنتين، وقعت على مسافة 66 كيلومترا جنوب شرق مدينة إمباركاسيون بمقاطعة سالتا شمال غرب البلاد.

وأظهرت بيانات المركز الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال الأرجنتين على مسافة 176 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من سان سلفادور دي خوخوي.

زلزال يضرب الأرجنتين في يوليو الماضي

وفي 17 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، الأرجنتين على بعد 44 كيلومترا شمال مدينة لاس لاجاس.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الزلزال على عمق 161 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»الإخبارية الروسية.