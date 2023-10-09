إسرائيل تطالب أمريكا بتجديد ترسانتها من صواريخ «القبة الحديدية»

كشفت مصادر مطلعة، إنَّ إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام «القبة الحديدية» للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وأكّدت الصحيفة الأمريكية، خلال تقرير لها، أنَّ المسؤولين الإسرائيليين قدموا عدة طلبات محددة إلى واشنطن، بما في ذلك تجديد صواريخ «القبة الحديدية» الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير وذخيرة المدافع الرشاشة.

وأشارت إلى أنَّ إسرائيل طالبت أيضًا بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدة عسكرية للعملية في قطاع غزة.

وكان البيت الأبيض، أعلن أمس الأحد، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.