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الولايات المتحدة تعلن إرسال ذخائر لإسرائيل وتعزيز قواتها بالمنطقة

كتب:

شريف سليمان
10:19 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال مزيد من الذخائر إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تعزيز قواتها في المنطقة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجدداً اليوم الأحد، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل قبل قليل.

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