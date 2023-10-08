الولايات المتحدة تعلن إرسال ذخائر لإسرائيل وتعزيز قواتها بالمنطقة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال مزيد من الذخائر إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تعزيز قواتها في المنطقة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجدداً اليوم الأحد، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل قبل قليل.