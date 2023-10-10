هزة أرضية تضرب إيطاليا بقوة 2.7 ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، شمالي إيطاليا على عمق 21 كيلومترا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهر بيانات المركز الأوروبي لرصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا على مسافة 50 كيلومترا غرب مدينة بارما شمال البلاد.

وأظهر بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا على مسافة 13 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة بياتشنزا بإقليم إميليا رومانيا شمال البلاد.