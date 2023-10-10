مظاهرات في الولايات المتحدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شارك الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية ونشطاء السلام ومناصري الحق الفلسطيني في تظاهرات ووقفات حاشدة في ولاية نيويورك ومينيابوليس وكاليفورنيا ونيوجيرسي، احتجاجاً على العدوان المتواصل من قبل إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

المتظاهرون يوجهون نداءا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

ووجه المتظاهرون نداءً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ضوء الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل جيش الاحتلال، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات والصور التي تكشف جرائم الاحتلال، ورددوا هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية.

وأقامت جماعة ناطوري كارتا، وهي جماعة يهودية مناهضة للصهيونية، مظاهرة تأييداً لفلسطين.