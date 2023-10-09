كندة علوش تدعم فلسطين: «الطف بأهل غزة يا رب»

دعمت الفنانة كندا علوش عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة إكس، الشعب الفلسطيني، بعد هجمات الإسرائيليين والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، كما ارتفع عدد المصابين إلى نحو ألفي جريح.

وكتبت كندا: «الطف بأهلنا في غزة وفلسطين.. نحن لنا الهتاف والحماس والدعاء والصلاة من وراء الشاشات وهم وحدهم من يدفعون الثمن يا رب لطفك بالأطفال والأمهات لطفك بالمدنيين يا رب اجعلها ليلة آمنة على أهلنا في فلسطين وانصرهم يا رب العالمين».

يارب الطف بأهلنا في غزة وفي فلسطين.. نحن لنا الهتاف والحماس والدعاء والصلاة من وراء الشاشات وهم وحدهم من يدفع الثمن يارب لطفك بالأطفال والأمهات لطفك بالمدنيين يارب اجعلها ليلة آمنة على أهلنا في فلسطين وانصرهم يارب العالمين — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 9, 2023

ضربات الإسرائيليين على فلسطين

وتعرضت فلسطين صباح أمس إلى هجمات من إسرائيل نتج عنها استشهاد المئات من الفلسطينيين حسبما ذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة منى عوكل، وسقط عدد من الشهداء في «بيت حانون» بشمال شرق قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.