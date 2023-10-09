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كندة علوش تدعم فلسطين: «الطف بأهل غزة يا رب»

كتب:

ياسمين محمود
10:38 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
كندة علوش

كندة علوش

دعمت الفنانة كندا علوش عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة إكس، الشعب الفلسطيني، بعد هجمات الإسرائيليين والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، كما ارتفع عدد المصابين إلى نحو ألفي جريح.

وكتبت كندا: «الطف بأهلنا في غزة وفلسطين.. نحن لنا الهتاف والحماس والدعاء والصلاة من وراء الشاشات وهم وحدهم من يدفعون الثمن يا رب لطفك بالأطفال والأمهات لطفك بالمدنيين يا رب اجعلها ليلة آمنة على أهلنا في فلسطين وانصرهم يا رب العالمين».

ضربات الإسرائيليين على فلسطين 

وتعرضت فلسطين صباح أمس إلى هجمات من إسرائيل نتج عنها استشهاد المئات من الفلسطينيين حسبما ذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة منى عوكل، وسقط عدد من الشهداء في «بيت حانون» بشمال شرق قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.

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