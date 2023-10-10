«الصحة» حول انتشار البرد والأنفلونزا الموسمية: تزداد في موسم الخريف

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشور توعوي وزع على مديريات الشؤون الصحية بشأن الأعراض المنتشرة بين المواطنين الفترة الحالية، والتي تضمنت الرشح وارتفاع درجة الحرارة والتكسير، وقالت الوزارة إنه خلال هذه الفترة من كل عام، وهي فترة الخريف ما بين فصلي الصيف والشتاء وتغير الفصول، يصاب معظم المواطنين بالفيروسات التنفسية ما بين نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

الأعراض المنتشرة بين المواطنين الفترة الحالية

وتابعت الوزارة الصحة أنه يجب على المواطنين خلال هذه الفترة عدم تخفيف ملابسهم، والالتزام بارتداء الملابس الخاصة بالخريف، مشيرا إلى أنه عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، يفضل الحصول على قسط كاف من الراحة وتناول السوائل بكثرة، وعدم الحصول على المضادات الحيوية، مؤكدة أن الفيروسات التتفسية لا يتم علاجها بالمضادات الحيوية.

تحذير من حقن البرد

ونصحت وزارة الصحة والسكان، أنه في حال زيادة الأعراض، يجب استشارة الطبيب والحصول على الكورس العلاجي كاملا، دون زيادة جرعات أو نقصانها، مشددة أنه في حال الشعور بالتحسن لا يجب التوقف عند تناول الدواء إلا بعد الانتهاء من كافة الجرعات المحددة من قبل الطبيب.

وحذرت المواطنين من الحصول على مجموعة البرد المنتشرة وكذلك حقن البرد في المنتشرة في الصيدليات، مشيرة إلى أنها من أخطر العلاجات التى يتم إعطائها للمواطنين، ولها أضرار بالغة على صحة الجسم، مطالبة بضرورة توخي الحذر عند استخدام الأدوية والعلاجات والرجوع إلى الطبيب أو مقدم الرعاية الطبية.