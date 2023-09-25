9 أعراض تشير إلى إصابتك بمتحور كورونا الجديد.. أقرب لنزلات البرد

انتاب القلق كثير من الأشخاص في مختلف بلدن العالم، خلال الفترة الأخيرة، بسبب انتشار متحور كورونا الجديد «BA.2.86»، المعروف باسم «بيرولا»، المتفرع من متحور أوميكرون سريع الانتشار، في ظل المخاوف التي بدأت تتسرب إلى خبراء الصحة العامة في أمريكا، خاصة بعد ظهور حالات في عدد كبير من الولايات والمدن.

ويتصف المتحور الجديد بأنه متغير بشكل كبير عن سابقيه، والذي اكتشف لأول مرة في مصر في أغسطس الماضي، بعد انتشاره في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية.

معلومات عن متحور كورونا الجديد

بحسب ما ذكرته صحيفة «Independent» البريطانية، نقلا عن مجلة «Yale Medicine»، فإن متحور كورونا الجديد، لديه أكثر من 30 طفرة داخل بروتينه الشوكي، الذي يوجد على السطح الخارجي لفيروس «كوفيد 19»، ويساهم في تقليل نسبة المناعة، بالتالي دخول الفيرس إلى الخلايا البشرية، وإصابتها بالمرض الخطير.

وأوضحت الدكتورة سكوت روبرتس، اختصاصي الأمراض المعدية، تخوفها من الطفرات الكثيرة، اتي بدأت تظهر بشكل ملحوظ، خاصة عندما انتقل من متغير «XBB.1.5» أو أوميكرون، إلى متغير «أيريس EG.5»، مشيرة إلى أن تلك التغيرات الهائلة، أصبجت مثية للقلق.

انتشار متحور كورونا الجديد

ظهرت الحالة الأولى المصابة بمتغير «بيرولا» خلال الشهر الماضي، بعد تمكن متتبعي الفيروسات من اكتشاف عدد من الحالات التي ظهرت في الدنمارك، وفي منتصف شهر أغسطس الماضي، أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، «UKHSA» عن ظهور حالة واحدة من متحور BA.2.86 في بريطانيا، بالإضافة إلى حالتين جديدتين في جنوب إفريقيا يوك 23 أغسطس، بجاب وجود بعض الحالات في كل من سويسرا وتايلاند.

هل متحور كورونا الجديد يستدعي القلق؟

أوضحت «روبرتس»، أن معظم الحالات التي ظهرت، لا تستدعي القلق بشكل كبير، خاصة أن الأعراض أصبحت أقرب إلى نزلات البرد العادية، وأقل تأثيرا مما كان عليه الوضع عندما واجهنا «كوفيد 19» في عام 2020، ونتيجة وجود عديد من التغييرات في الفيروس والمناعة الناتجة عن العدوى السابقة والتطعيم، تسبب ذلك في تغيير الأعراض المرتبطة بـ«كورونا»، إلا أنه أكد على ضرورة الحصول على جرعة مناسبة من اللقاح المتعارف عليه سابقا.

أهم أعراض متحور كورونا الجديد

يجد عديد من الأشخاص صعوبة في تحديد الأعراض الخاصة بمتحور كورونا الجديد، وبين نزلات البرد العادية، أهما بحسب منظمة الصحة العالمية:

الإصابة بالصداع.

وجود سيلان في الأنف مع العطس.

في بعض الحالات تتطور الحالة إلى الإصابة بالحمى.

وجود التهاب في الحلق.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

الشعور بآلام متفرقة في الجسم.

وجود صعوبة في التنفس.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

فقدان حاسة التذوق والشم.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الصحة تعمل على رصد جميع مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، من أجل الكشف عن متحور كورونا الجديد، مؤكدا على أنه حتى الآن لم تظهر أي حالات خطيرة، ومختلف الإصابات التي ظهرت كانت جميعها بسيطة، ويمكن التعافي منها بشكل سريع، وهي أقرب إلى نزلات البرد.

وأشار «حسني»، إلى أنه على الرغم من ذلك، إلا أنه من الضروري الاهتمام بارتداء الكمامة ومراعاة الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات مع الآخرين.