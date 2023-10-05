جمال العدل: اتفاق مع شريهان على بطولة مسلسل تلفزيوني ضخم

صرح المنتج جمال العدل بأنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه «ع الزيرو» الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان وشاركته الفنانة نيلي كريم البطولة.

وأكد أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد إثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.

كما تحدث جمال العدل خلال استضافته في برنامج «on set»، الذي يعرض على قناة ON الخميس من كل أسبوع عن علاقته بنيللي كريم خاصة بعد ما أثير عن مشكلة حدثت بعد عرض فيلم «ع الزيرو» وعدم ترويجها له وذلك بعد إعلانه أيضًا أنه سيدخل السباق الرمضاني المقبل بمسلسلات من 15 حلقة فقررت نيللي المشاركة مع شركة إنتاج أخرى رمضان المقبل.

«العدل»: علاقتي مع نيللي كريم لا تتأثر أبدًا بأي خلافات

أوضح العدل أن علاقته مع نيللي كريم لا تتأثر أبدًا بأي خلافات فهو لم يلاحظ أنها لم تروج للفيلم ولكن كل معلوماته أنها كانت في هذا الوقت مسافرة للولايات المتحدة، كما من حق النجم أن يختار ما هو مناسب له.

وعن شراكته مع الفنانة يسرا طوال السنوات الماضية، قال جمال العدل إنه لا يوجد شركة إنتاج في العالم ارتبطت باسم نجم على مدار 20 عامًا كما ارتبط اسم العدل بيسرا، وهي بالفعل تستحق ذلك.

اما عن تعاونه مع الفنانة الكبيرة شريهان، فأكد أنه بحسب ما صرح شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل فأن هناك تعاونا مقبلا معها؛ ولكن هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي؛ ولكن المفاجأة تكمن في الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجاري الإعداد له هذه الفترة.

كما أكد المنتج جمال العدل أنه سينافس هذا العام في دراما رمضان من خلال مجموعة من الأعمال التي تدور أحداثها خلال 15 حلقة فقط وليس أكثر فهو يجد أن المشاهد هذه الفترة لم يعد يتحمل العدد الكبير من الحلقات وأصبح يبحث عن الأعمال القصيرة.

وعن ترشحه هو وأشقاؤه لرئاسة نادي الزمالك، نفى المنتج جمال العدل هذا الترشح، مؤكدًا أنهم يكتفون تمامًا بدعم النادي بكل إمكانياتهم ولكن ليس هناك نية للتواجد في رئاسة النادي أو مجلس الادارة.