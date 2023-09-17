وزارة العدل تطلب سائقين.. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة
كتب:
إلهام الكردوسي
08:59 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
وزارة العدل
أعلنت وزارة العدل عن توفر 25 فرصة عمل جديدة للسائقين للعمل في ديوان عام وزارة العدل وفق عدد من الضوابط والشروط.
شروط الوظائف
1- تأهيل علمي أقل من المتوسط.
2- أن يكون مصري الجنسية وعلى ألا يزيد السن على 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.
3- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفى منها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.
7- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.
8- رخصة قيادة مهنية سارية.
المستندات المطلوبة:
1- طلب تعاقد باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، مبين به (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم المحمول مزود بتطبيق واتس آب – الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).
2- صورة شخصية حديثة.
3- صورة بطاقة رقم قومي سارية (وجهين).
4- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لديوان عام وزارة العدل.
5- صورة من المؤهل الدراسي.
6- الموقف من الخدمة العسكرية.
7- صورة من رخصة قيادة مهنية سارية.
طريقة التقديم:
يتم تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDF وذلك عن طريق البريد الإلكتروني eldewan@jp.gov.eg.
مواعيد التقديم:
وفقًا لإعلان بوابة الوظائف يكون التقديم من اليوم 17 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الجاري