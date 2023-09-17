رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزارة العدل تطلب سائقين.. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة

كتب:

إلهام الكردوسي
08:59 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
وزارة العدل

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل عن توفر 25 فرصة عمل جديدة للسائقين للعمل في ديوان عام وزارة العدل وفق عدد من الضوابط والشروط.

شروط الوظائف

1- تأهيل علمي أقل من المتوسط.

2- أن يكون مصري الجنسية وعلى ألا يزيد السن على 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفى منها.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

7- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

8- رخصة قيادة مهنية سارية.

المستندات المطلوبة:

1- طلب تعاقد باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، مبين به (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم المحمول مزود بتطبيق واتس آب – الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).

2- صورة شخصية حديثة.

3- صورة بطاقة رقم قومي سارية (وجهين).

4- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لديوان عام وزارة العدل.

5- صورة من المؤهل الدراسي.

6- الموقف من الخدمة العسكرية.

7- صورة من رخصة قيادة مهنية سارية.

طريقة التقديم:

يتم تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDF وذلك عن طريق البريد الإلكتروني eldewan@jp.gov.eg.

مواعيد التقديم:

وفقًا لإعلان بوابة الوظائف يكون التقديم من اليوم 17 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الجاري

اقرأ المزيد:

وظائف جديدة في بنك مصر بمرتبات مجزية.. اعرف المهام والشروط

وظائف جديدة في بنك الاستثمار القومي.. اعرف التفاصيل وشروط التقديم

وظائف حكومية جديدة في «الإسكان».. اعرف الشروط وطريقة التقديم

108 وظائف جديدة في جامعة بني سويف.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

«تعليم الدقهلية» تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وظائف جديدة في السفارة الأمريكية براتب 20 ألف دولار.. الشروط والخطوات

وظائف جديدة في وزارة النقل.. اعرف مواعيد التقديم
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي