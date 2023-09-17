وزارة العدل تطلب سائقين.. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت وزارة العدل عن توفر 25 فرصة عمل جديدة للسائقين للعمل في ديوان عام وزارة العدل وفق عدد من الضوابط والشروط.

شروط الوظائف

1- تأهيل علمي أقل من المتوسط.

2- أن يكون مصري الجنسية وعلى ألا يزيد السن على 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفى منها.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

7- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

8- رخصة قيادة مهنية سارية.

المستندات المطلوبة:

1- طلب تعاقد باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، مبين به (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم المحمول مزود بتطبيق واتس آب – الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).

2- صورة شخصية حديثة.

3- صورة بطاقة رقم قومي سارية (وجهين).

4- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لديوان عام وزارة العدل.

5- صورة من المؤهل الدراسي.

6- الموقف من الخدمة العسكرية.

7- صورة من رخصة قيادة مهنية سارية.

طريقة التقديم:

يتم تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDF وذلك عن طريق البريد الإلكتروني eldewan@jp.gov.eg.

مواعيد التقديم:

وفقًا لإعلان بوابة الوظائف يكون التقديم من اليوم 17 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الجاري