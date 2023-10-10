قيادي بـ«حقوق الإنسان»: الانتخابات الرئاسية تحدث حراكا للشباب للمشاركة بقوة

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، ورئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري، أن زيادة عدد المشاركين من الشباب في تأييد وعمل توكيلات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يدل على وعي الشباب بالمشاركة السياسية وأهميتها، وأن إرادتهم فاقت أكاذيب البعض حول إحباط الشباب وعزوفهم عن المشاركة السياسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى رصد عدد من الشباب الداعم بقوة لأغلب المرشحين المحتملين، ما يجعلنا متفائلين بما ستحدثه تلك الانتخابات من جذب وحراك للشباب المصري، وسعيه نحو المشاركة بقوة.

شباب مصر عمود قوي في بناء الوطن

وأوضح أن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي طمأنا على سير العملية الانتخابية والمساواة بين كل المرشحين، الذين نقف على مسافة واحدة منهم جميعًا.

مجلس الشباب المصري يثني على دور الشباب في مصر

وأثنى رئيس مجلس الشباب المصري على دور الشباب وروحهم في التجديد والتطور التي شهدته بلادنا خلال السنوات الماضية في كل المجالات، بالتعاون مع الخبراء في كل أنحاء مصر.