مجلس الشباب المصري يعلن متابعة ورصد انتخابات الرئاسة بآلاف المتطوعين

أعلن مجلس الشباب المصري، المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستقام في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري، عن طريق المشاركة في هيئة المتابعة والرصد للانتخابات الرئاسية بكافة محافظات مصر بفريق يضم آلاف المتطوعين من الراصدين وأعضاء غرف العمليات المركزية والفرعية، بحسب ما أكده الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، لـ«الوطن».

فريق مجلس الشباب المصري يعمل بشكل واسع

وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري أن الفريق يعمل بشكل واسع لمتابعة الانتخابات الرئاسية محليًا وإقليميًا ودوليًا ضمن منظومة متكاملة وفق المعايير الدولية للشفافية والحياد والنزاهة: «نتحمل مسئولية كبيرة أن نكون على قدر ثقة المواطن في منظومة كبيرة وهي مجلس الشباب المصري».

يمتلك مجلس الشباب المصري تاريخ طويل من متابعة الانتخابات الرئاسية، وهو واحد من منظمات المجتمع المدني التي استطاعت خلال سبع سنوات تعزيز دور المجتمع المدني: «بنشتغل من أجل ضمان أن يكون المجتمع المدني الحارس على نزاهة الانتخابات المصرية المقبلة».

اختيار فريق المتطوعين وفق معايير معينة

وأكد الدكتور محمد ممدوح أن تم اختيار فريق المتطوعين لعمليات رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 عن طريق برامج تدريبية ومعايير انتقاء تضمن أن يكون المشاركين من المؤهلين لعملية الرصد والمتابعة وأن يمارسوا عملهم بكل شفافية وحيدة ونزاهة.