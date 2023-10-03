مجلس الشباب المصري: شاركنا بـ2000 متطوع في تنظيم احتفالية الكوربة

تواجد عدد من قيادات مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني، في احتفالية دعم الرئيس السيسي وذكرى السادس من أكتوبر في ميدان الكوربة بمنطقة مصر الجديدة، للمشاركة في الاحتفالية التي شهدها الميدان أمس.

السقا: «فضلنا بايتين في الميدان»

قال محمود السقا القيادي بمجلس الشباب المصري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المجلس كان حريصا على التواجد في الاحتفالية التي عُقدت بميدان الكوربة، وشارك المجلس بما يفوق الـ2000 متطوع للمشاركة في تنظيم الاحتفالية، وأضاف: «احنا فضلنا بايتين في الميدان، ونبذل قصارى جهدنا حتى يظهر الاحتفال بالشكل الأمثل الذي يليق بمكانة مصر».

حرص المجلس على المشاركة نابع من شعوره بالمسؤولية

أوضح القيادي بمجلس الشباب المصري، أن الجمهورية تبنى بالشباب، وهم العنصر الأساسي بها مضيفا: «الشباب هو شعار الجمهورية الجديدة وهو الشعار الذي تعمدنا أن نستعمله في بانر المجلس الذي تم تعليقه في الميدان أمس اليوم في البانر».

ولفت إلى أن وجود مجلس الشباب بأعضائه والمنظمين، كان فيه رسائل ضمنية توضح مدى أهمية الشباب المصري، وتوصيل رسائل ضمنية توضح أن الشباب له دور محوري، ظهرت من خلال تواجدهم ومشاركتهم في تنظيم احتفالية تأييد الرئيس السيسي من ميدان الكوربة.

وأشار إلى أن حرص مجلس الشباب في المشاركة باحتفالية ذكرى أكتوبر نابع من شعوره بالمسؤولية، والإدراك الكامل لدى الحزب وقياداته بدور المجتمع المدني، ومدى أهمية مشاركته في هذه الفعاليات، موضحا: «تواجد المجلس في الميدان أوصل رسائل ضمنية حول أهمية المشاركة الشبابية، وأهمية دور مشاركة المجتمع المدني».