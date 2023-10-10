موسم الفرح والخير.. مزارعو كفر الشيخ يبدأون في جني القطن

«نوَّرت يا قطن النيل.. يا حلاوة عليك يا جميل.. اجمعوا يا بنات النيل.. يلا دا مالوهش مثيل».. بداية كلمات للأغنية الأشهر، من كلمات محمد حلمي المانسترلي، وغناء المطرب محمد صادق، يتغنى بها المزارعون والعاملون مع بداية موسم جنى محصول القطن بمحافظة كفر الشيخ الذي يعتبرونه موسم الخير، وتُقام الأفراح بعده.

4 مراكز في كفر الشيخ تتميز بزراعة محصول القطن

وتتميز مراكز «بيلا، والحامول، والرياض، ومطوبس» بزراعة القطن غمرت الفرحة المزارعين لبدء جني محصول القطن، مشيدين بما ما تلقوه من متابعة واهتمام من مديرية الزراعة بكفر الشيخ والإدارات والجمعيات الزراعية.

«القطن منور زي الذّهب الأبيض في الحقول وفرحتنا بيه غير عادية لأنه بيفك أزمتنا وبيفرج علينا وفي فلاحين كتير جداً بتنتظر جني المحصول عشان تجوز ولادها وتسدد ديونها، وإنتاجية القطن السنادي مبشرة بالخير»، بهذه الكلمات بدأ كمال السيد النجار، أحد مزارعو القطن حديثه لـ«الوطن».

«النجار»: جني القطن له فرحة كبيرة أوي

وأضاف «النجار»: «جني القطن له فرحة كبيرة أوي كل سنة بنستني الفرحة دي، وبنتشارك كلنا في جمع المحصول بنعمل حاجة اسمها زمال يعني فلاحين ييجوا يساعدونا واحنا نروح نساعدهم وهكذا، وأنا الحمد لله زرعت أرضي السنادي بصنف إكثار جيزة 94 وده الصنف اللي اتحدد من مديرية الزراعة لمراكز بيلا، والحامول، والرياض، وهشام المحصول واستلم النقدية علي طول بإذن الله».

يبدأ جني محصول القطن مع بزوغ الفجر وحتي العصر وفقاً لـ«هناء عبد الفتاح فراج»، مقاولة أنفار: «بنجمع عمال اليومية من البيوت وبنركب كلنا علي جرار زراعي وينطلع على الأرض الزراعية عشان نجني محصول القطن، وجني محصول القطن بيكون له فرحة كبيرة ويومية جمع القطن بتكون حوالي 140 جنيه من الصبح لحد العصر، وبنقعد نغني للقطن لفرحتنا بيه لأنه بيفرج علينا وعلي المزارع».

محافظ كفر الشيخ: المحافظة تتميز بزراعة قطن طويل التيلة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، حيث تزرع المحافظة ثلث المساحة المنزرعة من المحصول على مستوى الجمهورية بـ84 ألف و200 فدان، لافتاً أنّ متوسطة إنتاجية الفدان من 10 لـ12 قطار.

وأشاد «نور الدين»، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام، موجهاً التحية لكل المزارعين والفلاحين من أهالي كفر الشيخ الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

وكيل وزارة الزراعة: محصول القطن مبشر للغاية

ومن جانبه، قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنّه تم بدء جني محصول القطن، مشيراً إلى أنّ هناك 4 مراكز إكثار هي «بيلا، والحامول، والرياض»، أما مركز «مطوبس» فهو إكثار جيزة 96، والمحصول هذا العام مبشر بإنتاجية عالية، وتم اختيار 91 مجمع بالتعاون مع منظومة تسويق القطن، ويتم عقد ندوات عن الجني المحسن، ومتابعة عمليات الجني في الحقول.