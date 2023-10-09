متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي لكبار السن.. جولة إرشادية وورش فنية

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ، زيارة لأعضاء نادي مسنين سخا على هامش الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام.

وبدأ اليوم بجولة إرشادية داخل المتحف استمتع خلالها الزوار بالقطع الأثرية الموجودة ضمن سيناريو العرض المتحفي، ثم تلاها ورشة فنية «رسم على القماش»، وخلال الورشة تناقش الزوار عن قواعد التعامل مع المسنين بالمتاحف.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.