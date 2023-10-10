في اليوم العالمي للصحة النفسية 2023.. دليلك لحياة أفضل

تحتفل الدول، باليوم العالمي للصحة النفسية 2023، اليوم، الذي يشكل فرصة للأفراد والمجتمعات المحلية، في الحديث عن الموضوعات الخاصة بالصحة النفسية وتسليط الضوء عليها، إذ تعد حقًا عالميًا من حقوق الإنسان، لإذكاء الوعي وتحسين المعارف، والدفع بالإجراءات التي تعزز وتحمي عقلية جميع، وذلك حسبما أقرت الحكومات من أقطار العالم كافة، تحت شعار جعل الصحة النفسية أولوية للجميع.

اليوم العالمي للصحة النفسية 2023

ترجع فكرة تخصيص يومٍ عالميٍ للصحة النفسية والعقلية، إلى عام 1992، إذ اتفقت نحو 150 بلدة على ابتكار يوم لتسليط الضوء على المشكلات النفسية والعقلية التي توجه الأشخاص بسبب ضغوط الحياة اليومية وكيفية التعامل معها، وأقرت الأمم المتحدة، يوم 10 أكتوبر من كل عام، ليكون هو اليوم المخصص لتلك المناسبة المهمة، ويأتي اليوم العالمي للصحة النفسية 2023، لحماية السكان من مخاطر سوء الحالة النفسية والضغوط المختلفة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

متطلبات اليوم العالمي للصحة النفسية 2023

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2023، إلى أنّ يعرف كل إنسان، أنّ له الحق في الحصول على رعاية الصحة النفسية وأن تكون ميسورة ومقبولة للجميع، والحق في الحرية والاستقلال، وحتى لا تؤثر الضغوط على المراهقين والشباب، وفي إطار ذلك، تواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع شركائها لضمان تقدير عقلية الأشخاص وتعزيزها وحمايتها، ورفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، لـ«الوطن»، إنّ التعرض للضغط والتوتر لأسباب مختلفة، إما في العمل أو المدرسة أو المنزل، وصعوبات الحياة الشخصية والعلاقات أو التعرض للضائقة المادية، هي أمور عابرة ويجب أن يعي الإنسان ذلك، وألا يتركها تؤثر على نفسيته بصورة كبيرة، حتى لا تؤثر على أعضاء الجسم: «كثرة الضغوطات تؤثر على الحالة الصحية للإنسان، لذلك يجب التركيز على الرفاهية، والبعد عن الانخراط في المشكلات».

الصحة النفسية وتأثيرها على صحة الجسم

وأجابت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن هل الحالة النفسية للأشخاص تؤثر على صحة الجسم؟، مشيرة إلى أنّ هناك أمراض يمكن أن تصيب الأشخاص بسبب سوء الحالة النفسية، مثل قرحة الجهاز الهضمي.

وأوضح موقع «هيلث لاين» الطبي، الأعراض التي ربما تظهر على الشخص إذا ساءت حالته النفسية، كما يلي:

أعراض الضغوط النفسية الجسدية

- صداع أو دوار.

- تصلب العضلات أو الألم.

- مشاكل في المعدة.

- ألم في الصدر.

- زيادة في ضربات القلب.

- القلق المستمر.

- النسيان.

- صعوبة في التركيز.

- الشعور بالإرهاق.

أطعمة يجب تناولها لصحة نفسية أفضل

وفي السياق ذاته، قدم محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، مأكولات عديدة يجب تناولها لصحة نفسية أفضل، كالتالي:

- دهون أوميجا 3 الموجودة بالأسماك، إذ تعتبر ضرورية للدماغ وتنشط أنسجة المخ.

- إدراج الخضروات الورقية الخضراء في الغذاء، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والمعادن.

- المكسرات من اللوز والجوز، تعد مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة لتحسين الصحة العقلية.