إنارة فنار رأس البر باللون الأخضر في اليوم العالمي للصحة النفسية

نظمت مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة عددا من الفعاليات، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، منها عقد ندوة حول أهمية الاستثمار في الصحة النفسية، وحاضر خلالها الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي، وحضرها عدد من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وقيادات القطاع الصحي والمجتمع المدني، وتخللها فقرات فنية قدمها أطفال إحدى مؤسسات رعاية ذوى الهمم.

مبارة كرة قدم

وقالت الدكتورة شيماء البشبيشي، مدير المستشفى لـ«الوطن»، إنه على هامش الاحتفال تم تنظيم مباراة في كرة القدم، بمشاركة واسعة من الشباب الذين رفعوا شعار اليوم العالمى للصحة النفسية، وأيضًا مشاركة المرضى وذويهم، كما عُقدت مناقشات بين قيادات المستشفى والتنفيذين والمجتمع المدني، لبحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى بأفضل السبل، وتفعيل الدور المجتمعي لاستكمال مراحل التشغيل داخل المستشفى.

إضاءة الفنار بالاخضر

وفى إطار احتفال المحافظة بهذا اليوم، أُضيئ فنار اللسان بمدينة رأس البر باللون الأخضر، وذلك لنشر أهمية الاستثمار في الصحة النفسية، لما لها من أثر على حياة الموطن وقدرته على العمل والإنتاج.