افتتاح أول نادي شاطئي لذوي الهمم «قادرون بلاج» بدمياط اليوم

يفتتح إبراهيم خلف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، تشغيل تجريبي لأول شاطئ بمحافظة دمياط مخصص لذوي الهمم، وجرى إعلان بدء تلقي طلبات الحجز لدخول ذوي الهمم الشاطئ، بداية من غدا الاثنين.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل وطريقة التسجيل ودخول الشاطئ على النحو التالي:

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، افتتاح وتشغيل أول نادي شاطئي لذوي الهمم تحت مسمى «قادرون بلاج» اليوم، وجرى توضيح تفاصيل التقديم والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الشاطئ لذوي الهمم، عبر الصفحة الرسمية للجهاز من بداية تلقى طلبات الحجز.

موعد تلقي أولى طلبات الحجز لدخول الشاطئ

وجرى إعلان موعد وطريقة الحجز لدخول الشاطئ، طبقا للاعلان الذي جرى نشره على الصفحة الرسمية لجهاز مدينة دمياط الجديدة، الذي يوضح أنه بداية من غد الاثنين، يبدأ تلقي طلبات الحجز عن طريق صفحة قادرون بلاج، ومن ثم التسجيل وتحديد الموعد المناسب.

كيفية دخول الشاطئ

على الراغبين من ذوي الهمم دخول الشاطئ، التقدم بالحجز عن طريق تسجيل البيانات والميل الخاص به.

ثم بعد ذلك يلزم طباعة نموذج الحجز (PDF) المرسل للحاجز على الميل الخاص به، الذي جرى تسجيله أثناء الحجز، ثم يتوجه إلي الشاطىء مع إبراز (شهادة/ كارنيه) وصورة من إثبات الإعاقة، ونموذج الحجز المرافقين 3 بحد أقصى.

خدمات متنوعة بشاطئ قادرون بلاج

يحتوى الشاطىء على: حمام سباحة مياه عذبة، ملحق به مسرح 3 ممرات للاستمتاع بمياه البحر، يتناسب مع أنواع الإعاقة السمعية والبصرية -الإعاقة الحركية- الإعاقة الذهنية، وهناك قاعة احتفالات مفتوحة ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، وغيرها من الخدمات.