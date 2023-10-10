ثالث دفعة القسم العام بكلية الشرطة: الوقوف أمام الرئيس السيسي شعور لا يوصف

أعرب إبراهيم محمد، ثالث دفعة كلية الشرطة من القسم العام، عن سعادته بتكريمه اليوم في كلية الشرطة، قائلا إنّ الوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي للتكريم شعور لا يوصف، موجّها الشكر والتقدير لجميع الضباط الذين أشرفوا على تدريبه وكانوا سببا في وقوفه اليوم أمام الرئيس لتكريمه، فضلا عن أسرته خاصة والده ووالدته.

الالتحاق بكلية الشرطة هدف لكل شاب

وأضاف «محمد»، خلال حواره على هامش احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، على فضائية «إكسترا نيوز»: «الالتحاق بكلية الشرطة هدف كل شاب طموح في بداية حياته، وعندما انضممت للكلية هدفي تجدد وظهرت أهداف أخرى لدي».

أكاديمية الشرطة تهتم بشقي التعليم والتدريب

وتابع: «أكاديمية الشرطة تهتم بشقين على قدر المساواة، هما الجانب التعليمي والعلمي، ويجب على طالب الكلية الإلمام بالاثنين معا، فلا يجب الاهتمام بجانب على حساب آخر».