فتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 ابتداء من اليوم

دعا اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، الناشرين إلى المشاركة في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، إذ يستمر استقبال المشاركين ابتداء من اليوم 10 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل.

الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر اليوم، أنَّه تقرر فتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وذلك خلال الفترة من 10 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر2023 وذلك بإدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة.

http://www.cairobookfair.gebo.gov.eg/

‏وطالب جميع الزملاء الناشرين مراجعة السجلات التجارية الخاصة بهم للتحقق من سريانها والدخول على منصة الهيئة المصرية العامة للكتاب لمراجعة الحسابات الخاصة بكم.

علماً بأنه تمّ الموافقة على تخصيص جناح مجمع للناشرين الجدد وسيتم إجراء قرعة علنية عليه بين الناشرين الجدد الذين لا تنطبق عليهم شروط الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب أسوة بالعام الماضي.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أعلنت فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه في نهاية يناير المقبل، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، توفقت على إقامة الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

كما اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن علم المصريات، شخصية المعرض في دورته المرتقبة، والكاتب يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف المعرض 2024.