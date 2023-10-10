أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في الأسواق.. «البلطي» بـ66 جنيها

تراجعت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في الأسواق وذلك بعد أن سجلت الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري هدوءا ملحوظًا في ظل أن كل أنواع الأسماك انخفضت الفترة الماضية عده مرات، ويرجع سبب ذلك إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء، كما أنَّ هناك توقعات بهبوط الأسعار مره أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 56 و66 جنيهًا.

- يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و 190 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 80 و 110 جنيهات.

- ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- فيما يتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و200 جنيه.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 75 و115 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- وبالنسبة لسعر السبيط يتراوح ما بين 190 و250 جنيهًا.

- وعن سعر الكابوريا ما بين 40 و200 جنيه.

- يتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و160 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر الجمبري ما بين 300 و320 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر البوري ما بين 80 و100 جنيه.