تراجع أسعار السمك اليوم للمستهلك.. «اعرف البلطي بكام؟»

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أسعار السمك اليوم للمستهلك الأربعاء في الأسواق والمنافذ المختلفة، والتي سجلت تراجعا ملحوظا بين 5 و9 جنيهات في بعض الأصناف، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار السمك اليوم للمستهلك الأربعاء الموافق 4 أكتوبر الجاري على هذا النحو:

أسعار السمك اليوم للمستهلك

وجاءت أسعار السمك اليوم للمستهلك وفق بوابة الأسعار كالتالي:

سعر المرجان 117.74 جنيه.

سعر البربوني 151.25 جنيه.

سعر الجمبري 399 جنيه.

سعر الكابوريا 111.39 جنيه.

سعر البلطي الأسواني 72.19 جنيه.

سعر فيليه بلطي 121.67 جنيه.

سعر قشر بياض 113.21 جنيه .

سعر الثعابين 212.96 جنيه.

سعر مكرونة خليجي 69.2 جنيه.

سعر مكرونة سويسي 81.39 جنيه.

سعر الحدادي 62.08 جنيه.

سعر المرجان 92.43 جنيه.

سعر بياض 113.86 جنيه .

سعر البلطي ممتاز 82.78 جنيه.

سعر البلطي صغير 58.82 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم

وفي سوق العبور سجلت أسعار الأسماك اليوم هكذا:

كيلو جمبري جامبو يتراوح بين 410 و450 جنيها.

كيلو جمبري 1 يتراوح بين 320 و380 جنيها.

كيلو جمبري 2 يتراوح بين 200 و300 جنيه.

كيلو جمبري 2 مجمد يتراوح بين 100 و300 جنيه.

كيلو جمبري 3 يتراوح بين 70 و190 جنيها.

سعر كيلو بلطي 1 يتراوح بين 67 و73 جنيها.

سعر كيلو بلطي 2 يتراوح بين 56 و66 جنيها.

سعر كيلو بلطي أسواني يتراوح بين 20 و60 جنيها.

كيلو فلية بلطي يتراوح بين 40 و200 جنيها.

كيلو قشر بياض يتراوح بين 70 و100 جنيه.

كيلو بياض املس 1 (بلدي) يتروح بين 60 لو100 جنيه.

كيلو بياض املس 2 (خليجي ـ بحيره ناصرـ مزارع) يتراوح بين 30 و50 جنيها.

كيلو قراميط - شيلان يتراوح بين 30 و50 جنيها.

كيلو ثعابين يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو مكرونة سويسي يتراوح بين 65 و105 جنيهات.

كيلو برانيس إسكندراني يتراوح بين 65 و105 جنيهات.

كيلو مكرونة مجمدة يتراوح بين 30 و40 جنيها.

كيلو موسى يتراوح بين 120 و220 جنيها.

كيلو سبيط - كاليماري - سابيا يتراوح بين 200 و300 جنيه.

كيلو قرش يتراوح بين 30 و50 جنيها.

كيلو حدادى يتراوح بين 10 و20 جنيها.

كيلو كابوريا يتراوح بين 40 و230 جنيها.

كيلو مرجان 1 يتراوح بين 70 و80 جنيها.

كيلو مرجان 2 يتراوح بين 45 و65 جنيها.

كيلو مرجان مجمد يتراوح بين 20 و30 جنيها.

كيلو بربون 1 يتراوح بين 80 و90 جنيها.

كيلو بربون 2 يتراوح بين 55 و75 جنيها.

كيلو بربون مجمد يتراوح بين 25 و35 جنيها.

كيلو دنيس يتراوح بين 100 و160 جنيها.

كيلو ماكريل مجمد يتراوح بين 60 و90 جنيها.

كيلو بوري 1 يتراوح بين 80 و110 جنيهات.

كيلو بوري 2 يتراوح بين 65 و75 جنيها.

كيلو مازليا - كشر يتراوح بين 30 و50 جنيها.

كيلو شعور يتراوح بين 30 و50 جنيها.

كيلو وقار يتراوح بين 65 و135 جنيها.

كيلو قاروص- لوت يتراوح بين 60 و140 جنيها.

كيلو سردين مجمد يتراوح بين 35 و75 جنيها.