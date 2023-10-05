رئيس «صحة النواب»: مشروع إنتاج البلازما خطوة استراتيجية مهمة في مصر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إن مشروع إنتاج البلازما بمثابة مشروع قومي مهم جدا، موضحا أن الإنتاج الوطني في الأدوية بيغطي من 85 إلى 90% من السوق المصرية، ويجرى تصدير جزء منه، لكن هناك بعض الأدوية الاستراتيجية وبدأت الدولة التركيزعليها خلال الفترة المقبلة، وتتبناها كمدينة الدواء و تشجيع القطاع الخاصة والحكومي، على أن يجرى إنتاج المواد الأولية والأدوية البيولوجية والأورام وغيرها.

مشتقات البلازما

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه خلال فترة انتشار فيروس سي والبلهارسيا كان يوجد نقص في الألبومين البشري، وكنا نستورده بكميات كبيرة جدا، وكذلك الأمراض السرطانية كانت تحتاج إلى أدوية مشتقات الدم والبلازما وغيرها، وكانت تستهلك فاتورة عالية من الإستيراد.

مشروع استراتيجي مهم

وأكد أن مشروع البلازما من الأشياء الاستراتيجية المهمة، والحاجة الجيدة للمصنع وجود شريك عالمي متميز، وأحد الشركات الكبرى العالمية والمصنع الذي يجرى تنفيذه الآن.

وأوضح أن الإنتاج الخاص بالمشروع سيظهر في الأسواق العام الجاري، ومن ثم ينتج المشتقات كلها من العام المقبل، مضيفا أن المصنع خطوة إيجابية وتفكير استراتيجي مهم لمصر لتوفير المشتقات، وكذلك توفير المواد الخام للإدوية البيولوجية.