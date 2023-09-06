رئيس «صحة النواب»: تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، أن اللجان البرلمانية المختصة ستناقش التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المنعقد في مصر حاليا، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مصر تسعي بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية لوضع خطة بهدف الحد من الزيادة السكانية، لأنها تمثل عبئا ثقيلا على الدولة.

تشكيل لجنة برلمانية لمواجهة الزيادة السكانية

وأوضح حاتم أن لجنة الصحة في مجلس النواب ستشكل لجنة فرعية باسم «برلمانيون من أجل حل القضية السكانية»، في دور الانعقاد البرلماني الرابع، المقرر أن يبدأ في أول أكتوبر المقبل، بمشاركة لجان الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان والشئون الدينية والتشريعية والشباب والتعليم والإعلام، بهدف متابعة الدور التشريعي فيما يتعلق ببنود الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي أطلقت في المؤتمر العالمي للسكان والصحة، أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

متابعة مبادرة الألف يوم لتنمية الأسرة

وشدد حاتم على دور اللجنة في متابعة المبادرة الرئاسية الألف يوم لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الاستفادة من رؤية الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، باعتبارها مسئولة المبادرة، بما يؤدي إلى تحقيق الوعي المطلوب للمقبلين علي الزواج، والتشجيع على فكرة التباعد بين الطفلين الأول والثاني بفترة لا تقل عن 3 سنوات، مؤكدا ضرورة تكاتف جهات الدولة لدعم ملف تنظيم الأسرة، والحد من الانفجار السكاني لأنه يؤثر على عجلة الاقتصاد الوطني.