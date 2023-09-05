«صحة النواب»: استمرار الزيادة السكانية تؤدي إلى تآكل معدلات التنمية

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، أن القضية السكانية تعد من الملفات المهمة التي جرى مناقشتها داخل البرلمان، على مدار أدوار الانعقاد الماضية، وذلك في حضور العديد من المتخصصين.

مخاطر استمرار الزيادة السكانية

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، إلى خطورة استمرار الزيادة السكانية والتي ستؤدي إلى تآكل معدلات التنمية، فضلا عن كونها تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي الاقتصادي والبشري.

وطالب بضرورة مراجعة الخصائص السكانية وحقوق الطفل والعمل علي تحقيق حق الطفل، في المباعدة بين الحمل المتعاقب بمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، قائلا إن تحقيق فكرة المباعدة ستوفر على الدولة أموالا طائلة، وكل دولار ينفق في الطفولة المبكرة يوفر 155 دولار، وفقا للإحصاءات الأخيرة.

برلمانيون من أجل حل القضية السكانية

وشدد على ضرورة مناقشة التوصيات التي ستنتج عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مبينا أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد أوصت في دور الانعقاد الماضي بضرورة عقد اجتماع موسع لكل اللجان المعنية لمناقشة القضية على وجه السرعة وتفعيل دور اللجان في المناحي المختلفة للقضية مع الاقتراح بتكوين مجموعه من البرلمانيين تحت مسمى «برلمانيون من أجل حل القضية السكانية» بهدف التنسيق ومتابعة اللجان في تنفيذ الدور الرقابي والتشريعي.