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طلاب أكاديمية الشرطة يستعرضون مهارات النزول بالحبال

كتب:

شريف سليمان
10:58 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
عروض ميدان الجبال

عروض ميدان الجبال

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عروضا في ميدان الجبال، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» المّذاع على الهواء.

وفي مواجهة المنصة أعلى الأبراج، شاهد الحضور موجات نزول الطلاب بأوضاع مختلفة كالدودة والفراشة، بهدف الوصول إلى المناطق المراد اقتحامها بكثافة عالية، كما استعرضت طالبات الكلية بشجاعة النزول بالحبال بالأوضاع المختلفة، كالنزول في مواجهة الأرض والنزول السريع، ويتبعهم الطلاب على البرج السادس في موجات متتابعة ومتتالية.

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