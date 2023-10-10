وزارة الإعلام الفلسطيني: الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين لحجب فظائعه في غزة

نعت وزارة الإعلام الفلسطيني، الصحفيين الشهداء سعيد رضوان الطويل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، ومحمد رزق صبح مصور وكالة خبر، وهشام النواجحة المصور ومراسل وكالة خبر، الذين ارتقوا بتدمير طائرات الاحتلال لبرج حجي في غزة فجر اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

الاحتلال يتعمد قتل الصحافيين

وأكّدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين في غزة؛ للتعتيم على جرائمه وفظائعه، ولحجب حقيقة المجازر التي ينفذها جيشه بحق أبناء شعبنا الأعزل.

واعتبرت الوزارة، استشهاد محمد الصالحي مصور وكالة السلطة الرابعة وإبراهيم لافي مصور وكالة عين ميديا خلال تغطية العدوان شرقي البريج، وفقدان الاتصال بنضال الوحيدي مصور منصة نيو برس، وقناة النجاح، وهيثم عبد الواحد (مصور وكالة عين ميديا)، أثناء عملهما قرب حاجز بيت حانون دليلاً دامغًا على أن جيش الاحتلال يتعامل مع الإعلاميين بصفتهم أهدافًا مشروعه لجرائمه؛ لأن مؤسسات العالم وقوانينه وقراراته التي تحمي الصحافيين لم تُنفذ بحق قتلتهم في الماضي.

استهداف عدة مؤسسات إعلامية

وجددت تأكّيد أنَّ إصابة الإعلاميين إبراهيم قنن مراسل قناة الغد، وصالح المصري وزوجته، وتدمير منزل رامي الشرافي مدير إذاعة زمن، وتدمير منزل باسل خير الدين مذيع قناة القدس اليوم، واستهداف عدة مؤسسات إعلامية لا ينفصل عن سجل دولة الاحتلال الحافل بالقتل والتدمير والملاحقة لحراس الحقيقة.

وأطلقت الوزارة نداءً عاجلًا للاتحاد الدولي للصحافيين ولكل الأطر الدولية ذات الصلة لحماية الإعلاميين وتحريك دعاوى قضائية بحق قتلتهم.