طالبات كلية الشرطة يستعرضن مهاراتهن في الرماية والقتال والاقتحام

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعراض طالبات كلية الشرطة مهارات الرماية بالوضع واقفا ومهارات قتالية، وهن يقُمن ببيان عملي في اقتحام مبني سكني مكون من 3 طوابق لمجموعتين من الطالبات، حيث اقتحمت المجموعة الأولى من أعلى إلى أسفل باستخدام الحبال تحت التأمين الأرضي للمجموعة الثانية، بينما تستخدم مجموعة الاقتحام الأرضي التسلق الحر والمواسير ومساعدة الزميل للدخول للمنبى والسيطرة عليه.

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء.