حرس الشرف يؤدون التحية العسكرية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

أدى حرس الشرف التحية العكسرية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة، وذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمي أمني شامخ، حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنّها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا.

كما تعد من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم، والأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.