«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن الإصابة بنزلات البرد.. وتحذير مهم

أصدرت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إن نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية من أكثر الفيروسات التنفسية التي يجب الحرص على الوقاية من الإصابة منها، مشيرة إلى أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة وأن الإنفلونزا الموسمية تتحور بشكل دائم واللقاح مواكب لكل التحورات وهو متوافر داخل الوحدات الصحية وداخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا.

الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية هما مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة للإصابة، لافتة إلى أنها أعراض كلا منهما متشابهة ويصعب على الشخص العادي التفريق بينها لذلك نصحت وزارة الصحة المواطنين باللجوء للطبيب المختص في حالة اشتداد الأعراض وعدم اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة لما قد يسببه سوء استخدام الأدوية خاصة المضادات الحيوية .

طلب الطبيب في هذه الحالة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، عند الشعور بأعراض البرد أو الإنفلونزا الموسمية على المواطنين أخذ قسط من الراحة التام، والحصول علي السوائل، وفي حال إذا اشتدت الأعراض على المواطنين طلب الرعاية الصحية من الطبيب المختص أو المشرف على الحالة.