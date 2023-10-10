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الصين تدعو أمريكا لإجراء تحقيق عاجل حول حادث قنصلية سان فرانسيسكو

كتب:

هانى حسن
11:42 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
تواجد أمني مكثف بمحيط القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو

تواجد أمني مكثف بمحيط القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، لإجراء تحقيق سريع حول محاولة شخص مجهول اقتحام القنصلية العامة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وإيذاء موظفيها.

قال المتحدث باسم الوزارة، وانج ون بين، إن القنصلية والشرطة المحلية تعاملان على الفور مع الوضع، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وأضاف: «الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع واتخاذ إجراءات فعّالة». 

وقد أعلنت شرطة سان فرانسيسكو، في وقت سابق، إن ضباط إنفاذ القانون قتلوا بالرصاص سائق السيارة التي اقتحمت القنصلية الصينية في المدينة؛ لتستقر في بهو مكتب التأشيرات بالمبنى.

ولا تزال التفاصيل الرسمية للحادث مُبهمة، وقالت الشرطة إن هوية السائق وسبب الحادث لم يعرفا بعد، ولم يرد ذكر إصابة أي شخص آخر في الحادث.

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