وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر

هنأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القوات المسلحة باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر، قائلا: «نشهد يوما عظيما ولحظات تدعو للفخر يعتز فيها رجال الشرطة بتشريف الرئيس السيسي والحضور الكريم، والاحتفال بيوم الخريجين الذين اجتهدوا ليأكدوا أنهم خير شباب هذا الوطن واقفين بعزة وصلابة لينضموا إلى صفوف زملائهم في أداء رسالتهم النبيلة، عازمون على أن تمضى مسيرة الأمن المصري لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل يسوده الإيمان والاستقرار».

وأضاف خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء: «يأتي احتفالنا اليوم مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي انحنى له العالم إجلالا، وفي هذه المناسبة يسعدني تقديم صادق التهنئة لقواتنا المسلحة عرين الأبطال ومهد التضحيات»، داعيا المولى بالتوفيق والسداد للمسيرة العسكرية المصرية ومواصلة التلاحم بين جناحي الأمن بالأمة في ميادين الفداء والبناء.