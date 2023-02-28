اللواء محمود توفيق يزور تونس للمشاركة في مجلس وزراء الداخلية العرب

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمني رفيع المستوى للمُشاركة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.

تعزيز علاقات التعاون الأمني

ويأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الأمني مُتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مطار قرطاج الدولي، نظيره التونسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والسفير المصري لدى الجمهورية التونسية.

وأكد عقب وصوله أهمية المُشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها.

وزير الداخلية يشكر نظيره التونسي

كما وجّه الشكر لنظيره التونسي على مالاقاه الوفد المصري من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضي التونسية، مشيدا بالجهود الدؤوب التي تبذلها وزارة الدخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمني العربي السنوي.