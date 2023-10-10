وزير الداخلية يوجه تحية الوفاء لشهداء مصر.. ويهنئ أولياء أمور خريجي الشرطة

تقدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع الوزارة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

تحية وفاء لشهداء مصر الأبرار من رجال الشرطة

وتقدم خلال كلمته ضمن حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء، بتحية الوفاء لشهداء مصر الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة، وخاصة الدعاء للمصابين، راجيًا الشفاء لهم وعودتهم إلى صفوف الواجب.

وتقدم لأولياء الأمور بالتهنئة حيث يشاهدون أبناءهم يضعون أقدامهم على طريق العطاء.