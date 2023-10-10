رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الداخلية يوجه تحية الوفاء لشهداء مصر.. ويهنئ أولياء أمور خريجي الشرطة

كتب:

شريف سليمان
12:08 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
وزير الداخلية

وزير الداخلية

تقدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع الوزارة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

تحية وفاء لشهداء مصر الأبرار من رجال الشرطة 

وتقدم خلال كلمته ضمن حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء، بتحية الوفاء لشهداء مصر الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة، وخاصة الدعاء للمصابين، راجيًا الشفاء لهم وعودتهم إلى صفوف الواجب.

 

وتقدم لأولياء الأمور بالتهنئة حيث يشاهدون أبناءهم يضعون أقدامهم على طريق العطاء.

اقرأ المزيد:

وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر

وزير الداخلية يمنح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون

مساعد وزير الداخلية: تخريج 1203 من طلاب كلية الشرطة بنظام الـ4 سنوات

مساعد وزير الداخلية: أكاديمية الشرطة ستظل منشأة لحماة أمن مصر

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر: بارك الله جهودكم وسدد خطاكم