مساعد وزير الداخلية: تخريج 1203 من طلاب كلية الشرطة بنظام الـ4 سنوات

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إنّ اليوم يشهد تخريج 1203 من طلاب كلية الشرطة بنظام الـ4 سنوات بنسبة نجاح بلغت 98.3% وتخريج 1274 من طلاب الكلية الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100%، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون خلال فترة دراستهم بالكلية.

وأضاف أبو المكارم، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء: «سيتم تخريج 154 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين، جميعهن حصلن على درجة الماجستير خلال فترة دراستهن بالكلية بنسبة نجاح بلغت 100%، كما جرى تخريج 409 طلاب وطالبات من قسم الضباط والمتخصصين بنسبة نجاح بلغت 99.75% وحصلوا جميعا على دبلوم إدارة الازمات والكوارث».

وتابع: «يتخرج اليوم 19 طالبا من رعايا الدول الأفريقية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهي أوغندا وبورندي وتشاد وجنوب السودان وجيبوتي والكاميرون، في إطار المنحة الدراسية التي تقدمها الوزارة للدول الأفريقية سنويا بنظام العامين الدراسيين».

وأكمل: «يضاف إلى ما سبق تخريج 123 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلها الدراسات العليا، منهم 15 ضابطا وافدا من الدول العربية الشقيقة بنسبة نجاح بلغت 80.4%، ومركز بحوث الشرطة والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب 734 متدربا يمثلون 42 دولة أفريقية خلال هذا العام، فضلا عن 145 متدربا من دول الكومنولث، في إطار بروتوكولي التعاون المبرمين من المركزين والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية».

وواصل: «نجحت كلية التدريب والتنمية في تدريب 3409 ضباط من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني».