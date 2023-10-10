وزير الداخلية: مصر اجتازت محاولات إسقاطها وتفكيك وحدة النسيج المجتمعي

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنَّه في ظل عالم بموج بالصراعات وسط أزمات متصاعدة ألقت بظلالها السلبية على أمن واستقرار الدول وأفرزت ضغوط على اقتصادياتها ونشطت خلالها المخططات الهدامة، اجتازت مصر خلال الـ9 سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفكيك وحدة النسيج المجتمعي.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «انحاز الشعب المصري العظيم إلى خارطة رسمتهم بها الطريق نحو التنمية والرخاء حتى تمكّنتم العبور بمصر إلى بر الأمان والازدهار عبر إنجازات ومشروعات قومية عملاقة وعمل تنموي مكثف غير مسبوق في حجمه ونطاقه وسرعتها أساسها الجمهورية الجديدة تتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم».