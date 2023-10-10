السيسي يوجه التحية لأسر شهداء الشرطة: ذكراهم تظل عطرة لما قدموه من تضحيات

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر خريجي كلية الشرطة، مستطردًا: «مش بس الخريجين، ولكن أبنائنا الموجودين ضمن طلاب وطالبات الكلية».

وأضاف خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء: «كل التحية والتقدير والاحترام لأسر شهداء مصر، وأريد أن أقول لكم إن الناس في الدنيا تأتي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها، إلا الشهيد الذي تظل ذكراه عطرة لما قدمه من تضحيات من أجل وطنه».