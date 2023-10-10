وزير الداخلية يحيي الرئيس السيسي: مصر تجتاز بقيادتكم التحدي والصعاب

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنََ مصر تجتاز بقيادة الرئيس السيسي مراحل التحدي والصعاب ودفع مسيرة العمل الوطني نحو الاستقرار والازدهار.

وأضاف وزير الداخلية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء: «يسجل التاريخ للرئيس السيسي بكل التقدير كيف فاجأ بإرادة صلبة محاولة الهدم ومواصلة البناء، وأصبح الشعب المصري يساهم بوعيه في حماية مسارات التنمية الوطنية».

وتابع: «تحية لكم رمزا رفيعا صادقا تدافع عن الحق والواجب والعهد الصادق ولكم من أبنائكم في جهاز الشرطة كل مشاعر العرفان والعهد الصادق في مواصلة الجهد والتضحية والعطاء لدعم خطى المسيرة الوطنية لينعم المجتمع المصري بثمار الأمن والاستقرار».