الرئيس السيسي: يؤلمنا سقوط أي شهيد في مصر.. «ثمن عظيم لوطن عظيم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه يحرص دائمًا على حضور نسبة من أسر الشهداء في كل حفلات الجيش والشرطة تقديرًا واعتزازًا بهم وامتنانًا لما قدموه لمصر.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة: «في هذا اليوم أقول إنه يؤلمنا سقوط أي شهيد في مصر سواء من الجيش أو الشرطة أو حتى المواطنين العاديين».

وتابع: «عزاؤنا كلنا أن هذا الأمر كان ثمنًا لم يكن بسيطًا من أجل مصر، حتى يعيش الوطن بفضل تضحيات الشهداء، ومفيش أغلى من النفس ومفيش عند أي أسرة مصرية أغلى من تقديم أبناءها من أجل مصر، هو ثمن عظيم، ولكن من أجل وطن عظيم أيضًا».